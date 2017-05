Pikine: Les partisans de l’Union nationale pour le peuple tournent le dos à Souleymane Ndéné Ndiaye Les partisans de l’Union nationale pour le peuple (UNP) de Pikine décident de rester dans l’opposition et n'excluent pas d’aller rejoindre un parti dans l’opposition pour les élections législatives du 30 juillet. Pour l’ex-responsable départemental de Pikine du parti de l’Union national pour le peuple, Boubacar Samb précise qu’ils « ont mis en place un mouvement Alternative Leral » qui a comme slogan « une main blanche ». Avant de tacler son ancien mentor, Souleymane Ndéné Ndiaye qu’il juge comme étant un « mauvais transhumant ».

Face à la presse, hier (samedi) à Pikine dans la banlieue de Dakar, l’ex-responsable départemental de Pikine du parti de l’Union nationale pour le peuple (UNP), Boubacar Samb est monté au créneau pour tacler son ancien mentor et de rappeler que « le jour où le président de la République, Macky Sall a invité l’ancien premier ministre d’Abdoulaye Wade, Souleymane Ndéné Ndiaye à venir travailler avec lui. Naturellement celui-ci a répondu favorablement à sa demande sans hésiter ni consulter sa base ».



En effet, dit-il « Souleymane a une mémoire courte, tout ce qu’il avait dit, aujourd’hui, il a fait la transhumance du siècle, pis il est considéré maintenant comme un traître dans notre mouvement ».



Sur ce, les responsables de Pikine ont tous décidé de quitter le parti et de rester dans l’opposition en créant leur propre mouvement politique qui se nomme « Alternative/Leral ». « Le mouvement est présent à Pikine, Dakar, Thies, Louga, Fatick, France, Londres, Maroc, pour ne citer que cela », a soutenu M. Samb. Lui qui rappelle que « le mouvement est prêt à collaborer avec tous les partis de l’opposition ».



Il invite les Sénégalais à venir adhérer au mouvement « Alternative/leral » pour une politique vertueuse et prospère et il donne rendez-vous d’ici quelques mois, pour le lancement officiel du Mouvement.





Pour rappel, Me Souleymane Ndéné Ndiaye avait créé le Parti de l’UNP pour ambition de devenir Président. Ainsi l’avocat avait déclaré que: « les transhumants sont des traitres et qu’ils doivent être exécuté et être priver de leur droit civique et civile ». Et ajoute « Je ne serai jamais un militant de l’APR (Alliance pour le République de Macky Sall). Si je devais aller avec Macky Sall, je l’aurais fait depuis longtemps. Il ne m’a jamais traversé l’esprit de transhumer. Je ne suis pas du genre à transhumer ».





