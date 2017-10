Pikine: Les proches d'Awa Niang assurent qu'elle n'a détourné aucun franc des femmes Suite à la sortie de la coordination des femmes de Mbao accusant leur responsable départementale, Mme Awa Niang, d'avoir détourné les 10 millions de francs Cfa que l'ancien directeur général du Port de Dakar, Cheikh Kanté, leur avait offerts, les supportrices de la députée ont fait face à la presse pour, disent-elles, rétablir la vérité. Maimouna Kane et Cie assurent qu' "Awa Niang n'a détourné aucun franc des femmes; au contraire, c'est même elle qui met son argent !"

La guerre des "moussors" continue à Pikine. Après la sortie virulente de la coordination des femmes de la commune de Mbao au cours de laquelle, elles ont porté des accusations sur une supposée somme de 10 millions que leur présidente départementale, Mme Awa Niang, aurait gardée pour elle, les femmes proches de cette dernière ont en effet fait face à la presse hier, pour "d'abord nous inscrire en faux contre ces allégations soulevées à l'encontre de l'honorable député ".



S'expliquant par rapport à la sortie des femmes de Mbao, elles ont asséné : "Nous tenons à dire à l'opinion publique que la dame Khady Ndiaye, après avoir plébiscité Awa Niang comme coordonnatrice, a toujours été soutenue par cette dernière par exemple lors du voyage à la foire de Paris où elle a bénéficié d'un crédit de 1.600.000 francs avec un billet d'avion aller et retour. Une somme qu'elle n'a pas encore remboursée sans compter les autres soutiens et largesses dont elle a toujours bénéficié." Ces amazones de Awa Niang tiennent également à préciser que "l'honorable député Awa Niang n'a détourné aucun sou des femmes".



Au contraire, c'est elle qui met toujours son argent." Les "amies" de la député de marteler: "Les dix millions qu'elles accusent notre responsable départementale d'avoir détourné, c'est une information erroné,e dénuée de tout fondement d'autant plus que l'argent en question est avec la trésorière du parti, Fatimata Sow. Il est sorti de la banque avec des preuves tangibles."



Revenant sur le crédit dont a bénéficié Khady Ndiaye, la conférencière et trésorière du parti présidentiel en banlieue, Fatimata Sow, reconnaît qu'"elle m'avait remis en premier lieu 200.000 francs et enfin 100.000 francs en guise de remboursement ". Et de préciser : "Je dis ça parce que je serai seule dans ma tombe. Donc, tout ce que je dis, doit être vrai ". Poursuivant, les femmes proches de la deuxième questeur de l'Assemblée nationale assurent que "Awa Niang ne travaille que pour le président Macky Sall. Elle n'oeuvre que pour la réélection du Président Sall. Elle compte déployer toute son énergie dans le département de Pikine pour atteindre cet objectif. Donc, elle n'a pas le temps de faire des querelles de borne-fontaine", concluent ces dames.





