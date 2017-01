Pikine : Macky Sall va lancer les travaux de la Grande mosquée pour plus d'un demi milliard CFfa

Le président Macky Sall est attendu aujourdhui à Pikine où il va procéder au lancement des travaux de la Grande mosquée de la ville. Pour un coût de 600 millions de Cfa, l'érection de cet édifice religieux entre dans le cadre du programme de modernisation des sites religieux.



A la place du bâtiment vieux de 63 ans qui reçoit, tous les vendredis, 1 120 fidèles, il y aura un joyau de 3200 places ( 2500 à l’intérieur et 700 dans les couloirs) explique un membre du Comité de gestion. La nouvelle mosquée ne sera pas le édifice qui sera érigé sur les lieux.



Aux termes des travaux, "un vaste complexe islamique comprenant, entre autres , une école délite qui recevra des élèves, de la maternelle jusqu'en en classe de 3e au moins, avec un enseignement coranique parallèle à l'enseignement académique va sortir de terre".



L’objectif, en plus d'assurer la relève des imams, sera de lutter contre l'embrigadement des jeunes dans les mouvances islamistes et bannir les sermon pouvant offenser des différentes sensibilités religieuse au Sénégal.



L'Observateur

