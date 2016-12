Pikine : Pour un pot de lait caillé, la famille Diop se déchire

Une bagarre entre coépouses pour un pot de lait caillé défraie la chronique à Pikine Khourounar. En effet, selon «Vox Populi », la première femme qui se montrait beaucoup plus coquette, servait, après chaque repas, un pot de lait caillé à son mari. Un geste loin de plaire pas ses à coépouses.



Seulement, un jour alors le sieur DIOP était de tour chez sa troisième femme, les choses ont pris une autre tournure. Parce qu’il avait l’habitude de boire du lait chez sa première femme, DIOP réclame du lait à sa troisième épouse. Suffisant pour que cette dernière monte sur ses grands chevaux. «Va voir ta ‘seytané’ de première femme pour qu’elle te donne du lait, puisque c’est elle seule qui compte pour toi. Moi j’en ai pas», lui rétorque-t-elle. Outré par la réaction de sa femme, le sieur DIOP lui administre une bonne raclée. S’en suivi une bagarre. Sa langue plus efficace que ses bras, elle traite son mari d’anthropophage avant d’injurier sa mère. Le sieur DIOP qui n’a pas sa langue dans sa poche fait alors le discours de l’époux polygame qui n’est heureux qu’avec une de ses épouses. Piquée par une colère et se sentant visée par les propos du mari, la deuxième femme est venue s’ajouter à la bagarre avec un pilon. Malgré sa grossesse, elle a asséné trois coups de pilon à son époux avant de le traiter d’homosexuel. Voyant le sang couler sur le visage de son mari, la première femme n’a pas perdu de temps pour attaquer la troisième. Elle se jeta sur sa coépouse et lui cassa le bras. Il a fallu l’intervention les populations du quartier pour les départager. Le calme revenu, ils ont été tous acheminés à l’hôpital pour des soins médicaux.



WALFnet