Pikine: Un enfant meurt électrocuté

C'est l'émoi et la consternation au quartier Diacksao à Pikine Tally Bou Maag. Les habitants de cette localité ont vécu une nuit triste hier. Un enfant âgé entre 12 et 13 ans a été électrocuté. Les faits se sont produits juste avant 21 heures. Boubacar Diallo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était élève en classe de 6e.



Selon les témoignages, le jeune garçon était dans la cantine de son père. Concentré sur son ordinateur, il était accoudé à la cantine en fer. Tout d'un coup, le fil électrique a lâché et est tombé sur la cantine en fer. Il se trouvait au mauvais endroit et au mauvais moment. Sur le coup, il a été secouru mais était dans une situation très difficile. D'après toujours les témoins, il est mort en cours d'évacuation à l’hôpital.



La Tribune