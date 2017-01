Pikine: Une élève de terminale poignarde son nouveau-né et est dénoncée par son petit ami ! Les faits se sont déroulés au quartier Médinatoul Mounawara de Pikine Nord. Une élève en classe de Terminale a poignardé le bébé qu’elle venait de mettre au monde et l’a dissimulé dans son sac à main. Dénoncée par son petit ami, la présumée infanticide a été déférée au parquet.

Les faits se sont déroulés le jeudi 5 janvier 2017, selon le quotidien L’Observateur. Tôt le matin, alors que les membres de sa famille dormaient encore, A. Wade, 21 ans et élève dans un lycée des environs, sort de sa maison avec son sac à main. Elle venait d’accoucher sans être assistée.



Dans la rue, elle est rejointe par une amie qui devait l’accompagner à l’hôpital. Après quelques mètres de marche, elle s’évanouit et tombe. Elle est aussitôt conduite à l’hôpital …sans son sac à main. Pourtant à l’intérieur, un nouveau-né luttait contre la mort.



Après avoir retrouvé ses esprits, la lycéenne souffle à l’oreille de sa mère, alertée, que le nouveau-né était dans son sac abandonné dans la rue. Après 4 jours de soins, le nourrisson succombe à ses blessures au couteau occasionnées par sa propre mère !



C’est son petit ami et père de l’enfant qui a porté l’affaire devant la Justice. Choqué par le geste de la mère de son enfant, il a alerté la police de Pikine. Déférée au parquet, hier, la lycéenne chemine vers les chambres criminelles.



