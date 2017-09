Pikine : après la nomination d’Aliou Sall, les femmes pro-Thimbo crient à l’injustice et menacent

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2017 à 15:58

Les femmes de l’Apr proches du maire de Pikine, Abdoulaye Thimbo, sont très remontées contre le Président Macky Sall. En cause, la nomination de Aliou Sall, au poste de Directeur général de la Caisse de Dépôts et Consignations. Pour elles, cette nomination est « une injustice totale », car le frère du président n’est pas plus méritant que leur leader, qui s’est aussi battu pour la victoire de Benno Bokk Yakkar dans la banlieue.



«Aliou Sall et Abdoulaye Thimbo voulaient être liste dans leur département, aux derniers élections législatives. Mais, le Président Macky Sall leur a demandé de se retirer, au motif que c’est pour le mettre à l’aise. Hier (avant-hier), donc, il a nommé Aliou Sall, Directeur général (de la Caisse de Dépôts et Consignations). Nous pensons que Abdoulaye Thimbo aussi mérite quelque chose », fait remarquer l’une d’elles interrogée par Zik Fm.



Elle s’exprimait hier, lors d’un point presse. «Nous avons assez des promesses et des mobilisations à n’en plus finir. Le département de Pikine ne mérite pas cette injustice. Nous demandons au Président Macky Sall doit rectifier le tir, s’il veut éviter tout effet de surprise », a-t-elle prévenu. Parlant de la nomination de Pape Gorgui Ndong au poste de ministre de la Jeunesse, ces femmes pro-Abdoulaye Thimbo disent qu’elles sont restées sur leur faim. Car, ce dernier n’hérite que d’un portefeuille à la limite « vide ». « Un ministre du reboisement et des vacances citoyennes. Nous pensons que c’est pour faire du «Ndawrabine » (folklore », lâche l’une d’elles.

