Pikine: arrestation musclée de trois ressortissants guinéens auteurs de plusieurs cambriolages dans la banlieue

Les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat de Guinaw-Rails, viennent de mettre fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs qui s’activait dans la banlieue. En effet, dans la nuit du 07 au 08 Juin 2017, lors d’une opération de sécurisation, les hommes du Lieutenant de Police Ba DIEDHIOU, sont tombés aux environs de 04H30, alors qu’ils étaient à hauteur d’une « dibiterie» sise à l’ex-Tally Icotaf, sur trois individus assis dans un taxi urbain dont la plaque d’immatriculation était masquée par un autocollant de couleur bleue.



Au moment où ils ont voulu s’approcher du véhicule pour un contrôle de routine, ses occupants sont sortis dudit véhicule pour découdre avec eux. Mais, ils ont vite été maîtrisés. Une fouille minutieuse effectuée par la suite dans le taxi a permis de découvrir sous la banquette arrière, une quatrième machette et une cisaille grand format.



Conduits au poste de police, les trois hommes ont été identifiés comme étant les nommés I. Diallo né en 1989, A. Diallo, âgé de 21 ans et H. Bah né en 1989, tous nés en Guinée. Il ressort de l’enquête après leur placement en garde à vue, qu’ils étaient vivement recherchés pour avoir eu dans le passé, à dévaliser des magasins dans la banlieue. Ils seront déferés au parquet certainement aujourd’hui, pour les faits d’association de malfaiteurs, tentative de vol à main armée commis la nuit en réunion avec violence et usage de véhicule.