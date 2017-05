Pipithéraphie : Découvrez Dave Murphy, l’homme qui boit son urine pour rester en bonne santé

Les propriétés de l’urine sont diversement interprétées. De vives polémiques existent sur les propriétés médicinales de ce liquide, souvent, au sein même du corps médical.



Pour certains, l’urine est toxique. elle ne saurait constituer un remède à une maladie quelconque. Par contre, d’autres vouent plutôt à l’urine, des qualités thérapeutiques indéniables. Dave murphy fait partie de ces derniers.





Ce britannique de 54 ans, boit un verre de sa propre urine chaude, tous les matins, et l’utilise ensuite, pour se laver le visage. L’homme qui vit à Essex, a déclaré à Metro UK, dans une entrevue, que la «thérapie urinaire» l’a aidé à perdre du poids et l’a rendu plus sain.

«Après avoir bu l’urine, je me sens plus en forme, et plus en forme que jamais, et j’ai perdu du poids. De plus, je n’ai plus besoin d’argent pour survivre.A cause de tout ce que je bois, je n’ai pas besoin de manger beaucoup de nourriture ».





«En tant qu’êtres humains, nous n’avons pas vraiment à consommer autant. L’urine peut nous aider à réduire ce que nous devons manger, car il contient tout ce dont les humains ont besoin », a-t-il déclaré.



En utilisant son urine pour hydrater son visage, il a déclaré que le "traitement de l’urine ne consiste pas seulement à la boire, vous pouvez également vous laver avec, et l’hydrater. C’est l’ultime peau anti-âge. Mes traits, et les rides ont disparu depuis que j’ai commencé à utiliser mon urine comme hydratant. Vous pouvez même l’utiliser pour atténuer les douleurs, c’est à dire laver les yeux avec, ou faire un bain de pied"..



"L’urine est un remède pour tous. Si les gens pouvaient simplement modifier leur mentalité, et leurs idées préconçues sur cette thérapie, alors tout le monde pourrait ressentir les énormes avantages."





Dave a également révélé qu’il a survécu pendant 30 jours, en buvant l’élixir jaune de sa propre urine en 2012.



Il a déclaré qu’il a commencé en 2011, après avoir assisté à une conversation sur la thérapie urinaire, mais était un peu sceptique dès le début.



Alors, si vous êtes adepte de la « pipithérapie », vous n’avez plus qu’à essayer les remèdes de Dave Murphy.



Source Afrikmag