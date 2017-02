Piratage du réseau Joni Joni et vol de 260 millions: Cinq ans de prison requis contre un groupe de hackers sénégalo-nigérians

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2017 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Tribunal correctionnel de Dakar a jugé trois ressortissants nigérians Victor Emeka Igweka, Ijike Celestine Ibekwe et Fred Azam, et leurs complices sénégalais, Mariam Touré et Moctar Ndoye Doucouré, tous poursuivis pour les délits d'association de malfaiteurs, d'accès frauduleux à un système informatique et interception frauduleuse de données informatisées, tentatives d’escroquerie et de faux. Selon l'accusation, les prévenus qui comparaissaient hier devant la barre, à l'exception Moctar Ndoye Doucouré (en fuite), avaient piraté le système de l'opérateur de transfert d'argent Joni Joni et volé 260 millions FCfa. Le procureur de la République a requis des peines de 4 à 5 ans de prison ferme contre les prévenus, qui ont clamé leur innocence. L'affaire a été mise en délibéré le 2 mars prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook