Piratage informatique: Plusieurs milliards subtilisés à la Poste chaque année !

Le piratage du système informatique de la Poste est bien une réalité. Des pertes confirmées par le nouveau Secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la poste. Selon Amadou Dème, la Poste traverse des difficultés de plusieurs ordres.



A l’en croire, les pertes dues à des cyber-attaques dépassent le milliard de francs cfa. « Nous sommes piratés comme toutes les sociétés qui ont eu l’intelligence d’adosser leur exploitation sur le numérique. Nous en souffrons. Nous avons subi beaucoup de pertes. Parfois, ce sont des pirates qui ne sont même pas au Sénégal mais dans d’autres pays de la sous-région, voire même au niveau international », a affirmé le syndicaliste.



Qui renseigne que les pirates restent encore très difficiles à traquer. D’où la nécessité, selon lui, de moderniser davantage la Poste. « Nous vivons dans un monde virtuel. C’est extrêmement délicat. Nous devons nous moderniser. Parce que nous avons une clientèle de plus en plus exigeante. Même si c’était un franc, c’est l’argent de la Poste, des Sénégalais ». a-t-il souligné.



En plus du piratage, Amadou Deme a révélé que la poste est également victime de la concurrence déloyale. De ce fait, argue-t-il, pour exister, il faut innover. « Nous sommes dans un monde rapide, fait de dumping et inhumain. Les gens n’ont plus le réflexe d’envoyer des lettres. Ils préfèrent à partir d’un clic envoyer des mails. Il nous fallait trouver une parade. C’est pourquoi, nous avons trouvé le courriel hybride qui est mi- électronique et mi- physique », assure-t-il.



Il y a quelques mois, certaines agences de la Poste ont été victimes d’un piratage au cours duquel la société a perdu environ 411 millions de franc cfa. Suffisant pour le syndicaliste de soutenir que le thème choisi n’est pas fortuit. Car, relève-t-il, il s’agit de produire une contribution qui permettra aux autorités postales d’avoir une idée innovante dans le cadre de la gestion des défis numériques.



Walf Quotidien