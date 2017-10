Place de la Nation ex-place de l’Obélisque : les femmes catholiques de Dakar organisent des journées foraines

A travers cette première édition de leurs journées foraines, les Femmes catholiques de Dakar entendent promouvoir et autonomiser les femmes, contribuer à la vulgarisation du consommer local et renforcer leurs œuvres caritatives. Selon un communiqué, elle s’inscrit, dans une dynamique qui voudrait donner plus d’assurance aux femmes et pérenniser leurs activités, tout en leur assurant un meilleur accès au marché national, sous-régional et international.



L’événement mobilisera l’ensemble des associations féminines de toutes les paroisses de l’Archidiocèse de Dakar qui, tour à tour, proposeront aux visiteurs les produits et réalisations de leurs localités d’origine.



Le texte relève que le lancement de ces premières journées foraines des femmes catholiques de Dakar sera marqué par une dîner dansant qu’elles organisent le vendredi 3 novembre 2017, à la place de l’Obélisque, à partir de 20h. Une soirée folklorique sera organisée la veille de la clôture, le vendredi 10 novembre.



Dans le communiqué, il est indiqué que, dans le programme figurent de nombreuses activités. Il s’agit, en particulier « d’une exposition-vente des produits fabriqués par les femmes, de la restauration et de l’animation avec espace-enfants doté d’un parc-land et d’autres jeux attractifs pour leur distraction, pendant tout une semaine ».







La rédaction de leral.net