Placée sous mandat de dépôt, Amy Collé Dieng rejoint Penda Bâ en prison

Ami Collé passe sa première nuit en prison. A la suite de son face-à-face avec le juge d’instruction ce mardi, elle a été placée sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt pour femmes ( Maf) de Liberté 6, où elle rejoint Penda Bâ, incarcérée pour des délits de diffusion de messages xénophobes par système informatique et d’injures au moyen de réseau sociaux et système informatisé.



La chanteuse Ami Collé Dieng a été inculpée, elle, pour "offense au chef de l'Etat" et "diffusion de fausses nouvelles" par le Doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar, Samba Sall.



Deux délits passibles respectivement de six mois à deux ans de prison et d’un à trois ans de prison, suivant les dispositions du Code pénal sénégalais.



Elle a été arrêtée le 3 août dernier par la Division des investigations criminelles (Dic) après la diffusion d’un enregistrement audio dans lequel elle traite le président Macky Sall de tous les noms d'oiseaux.



Son avocat, Me Ciré Clédor Ly, cité par Seneweb, parle de détention arbitraire. « Il existe une disposition qui interdit le placement sous mandat de dépôt pour des peines inférieures à trois ans de prison. C’est pourquoi nous avons déposé une demande de libération d’office pour détention arbitraire», soutient-il.