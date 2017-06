Plaidoyer "Ensemble pour un Sénégal sans mariage d’enfants": L’organisation World vision dit non aux mariages des enfants

En partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, l’organisation non gouvernementale World Vision a lancé ce lundi 19 juin, sa campagne dénommée « Ensemble pour un Sénégal sans mariage d’enfants ».



Cette initiative permet à ladite structure de contribuer à la campagne nationale du gouvernement sénégalais contre le mariage des enfants.



Lancée pour une durée de 5 ans, cette campagne cherchera à avoir un impact positif sur la vie de centaines de millions de garçons et de filles vulnérables et exposés aux mariages précoces, de l’avis du coordonnateur de la campagne de World Vision, Paul Dominique Corréa.

