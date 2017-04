Plainte contre le Commissaire central: Me Ciré Clédor Ly se désiste

Finalement, il n’y aura pas de bras de fer entre Me Ciré Clédor Ly et le Commissaire central de Dakar. En fait, l’avocat s’est désisté de sa plainte. Du coup, le dossier est tout simplement classé. Pourtant, c’est aujourd’hui que l’affaire devait être évoquée devant la Chambre d’accusation, après qu’il a été renvoyé à plusieurs reprises.



Pour rappel, Me Ciré Clédor Ly a saisi la juridiction d’une requête pour demander la révocation du Commissaire central de Dakar qui se trouve être présentement, Ndaré Sène. L’avocat a été interdit par le commissaire l’accès au violon pour voir son client, Bamba Fall. Selon l’avocat, il s’agit d’un abus d’autorité de la part du commissaire.



