Plainte contre le Sénégal : Y en a marre déclare avoir enregistré plus de 7 mille signatures

Le mouvement Y en marre semble intraitable dans sa volonté de coriger l’Etat du Sénégal. Dans un document dont la rédaction de Leral.net a reçu copie, il note que « la plainte contre l’Etat du Sénégal enregistre à ce jour plus de 7.000 (sept mille) signatures physiques et 750 signatures en ligne sur le site web de Y en a marre ».

Thiate et ses camarades expliquent que « cette bonne progression est due à une forte adhésion des Sénégalais du pays et de la Diaspora, à cette initiative coordonnée par Y en a marre et d’autres organisations telles que la Raddho, le Forum du justiciable etc».



A les en croire, les actions sur le terrain "se poursuivent sur toute l'étendue du territoire et dans la Diaspora".

L’objectif de cette initiative est de permettre aux citoyens sénégalais « qui se sont sentis lésés, empêchés d’accomplir leur droit civique de vote, de saisir cette instance juridictionnelle pour une reconnaissance du préjudice causé par l’Etat du Sénégal et exiger une réparation de ce même préjudice à hauteur d’un (1) million de francs Cfa » . A ce propos, poursuit le texte, un pool d’avocats s’est constitué pour porter ce contentieux citoyen.

Par conséquent, tout citoyen qui se retrouve dans les deux catégories suivantes, est prié de se rapprocher des représentants du Mouvement Y en a Marre et d’organisations partenaires, pour se faire enrôler comme (plaignant) partie civile, informe la source.





