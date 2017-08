Plan Sénégal Émergent : Dr Anta Sané invite ses sœurs à mener le combat de l’instruction et de la production

iGFM – (Dakar) – Docteur Anta Sané, professeur de Sciences politiques et relations internationales à l’Université d’Howard à Washington Dc a rencontré des femmes de six villages de Keur Momar Sarr à Merina pour leur parler des avantages du Pse. Elle a insisté sur le rôle que la femme doit jouer dans la mise en œuvre du Pse avant de les inviter à mener le combat de l’instruction et de la production.

« Le Sénégal ne peut aspirer au développement sans les femmes qui constituent plus de la moitié de la population sénégalaise » a déclaré Dr Sané, introduisant une conférence sur le role de la femme dans la vulgarisation et la promotion du Pse. Elle qui s’est apitoyée sur le sort de la femme rurale reléguée au rang de « faire valoir et aux taches agricoles ou ménagers a surtout invité ses sœurs à s’émanciper par l’éducation afin de prétendre aux postes de responsabilités ».

« Un diplôme si vous l’obtenez, personne ne peut vous le retirer et il vous confère des droits » a affirmé Dr Anta Sané donnant l’exemple de son propre cursus qui lui a permis d’évoluer dans des institutions prestigieuses et de s’épanouir dans la vie. Le Professeur de Sciences Politiques a demandé aux femme de Mérina et aux autres localités de Keur Momar Sarr de « croire en leur potentiel » qui « valorisé peut leur ouvrir toutes les portes notamment celles des assemblées électives et les postes de nomination ». Elle a aussi axé son discours sur « les perspectives heureuses offertes à la femme dans le Pse », se félicitant de l’existence d’un environnement favorable à son épanouissement avec la parité instaurée et les différentes politiques mettant en valeur ses capacités.

« Certes des pesanteurs sociales vont continuer de subsister mais la femme peut s’en libérer et prétendre à toutes les commodités qu’offre le monde moderne » s’est adressée Dr Sané aux femmes de Keur Momar Sarr qui lui ont parlé de leurs difficultés. Elle a ainsi de revenir une prochaine fois en mettant entre leurs mains des choses concrétes dans le sens d’alléger leur fardeau quotidien. Au nom des femmes de Keur Momar Sarr, Mme Lalla Diouf conseillère municipale, a remercié Dr Anta Sané dont l’activité consistait à s’imprégner des problèmes de ses sœurs et à leur trouver des réponses concrètes. « Vous êtes un exemple de persévérance et d’abnégation pour nous et nous fondons beaucoup d’espoir dans ce partenariat » a dit Mme Diouf qui n’a oublié de féliciter Ndono Thioune qui est à l’origine de la venue de Dr Anta Sané à Keur Momar Sarr.

