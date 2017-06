Plan Sénégal Emergent : L’Indonésie va accompagner les projets ferroviaires

En visite de travail au Sénégal, le vice-ministre des Affaires étrangères de l’Indonésie, Abdurrahman Mohammad Fachir, a annoncé que son pays est prêt à financer les projets ferroviaires du Plan Sénégal émergent (Pse).

La République d’Indonésie est prête à accompagner le Sénégal dans la concrétisation des projets ferroviaires inscrits dans le Plan Sénégal émergent (Pse). Cette annonce a été faite, jeudi, par le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Abdurrahman Mohammad Fachir, lors de l’audience que lui a accordée Abdou Ndéné Sall, Secrétaire d’État au réseau ferroviaire national, pour le compte de Mansour Elimane Kane, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, absent du territoire national.

Dans le communiqué qui a sanctionné cette rencontre, on signale que M. Fachir, en visite de travail au Sénégal, conduisait une forte délégation composée de l’Ambassadeur de l’Indonésie au Sénégal, de hauts fonctionnaires, de représentants de l’entreprise nationale ferroviaire indonésienne et d’Exim Bank Indonésie. La même source informe que le vice-ministre indonésien, après avoir salué les performances économiques du Sénégal, a fait savoir que son pays a une bonne expérience en matière ferroviaire. « Ainsi, après le secteur aérien et maritime, l’Indonésie veut investir le secteur ferroviaire sénégalais », lit-on dans le document.

Prenant la parole, le secrétaire d’État a indiqué, au nom du ministre Mansour Elimane Kane, la disponibilité du Sénégal à travailler avec la République frère d’Indonésie. Il a aussi expliqué que, dans le Plan Sénégal émergent (Pse), le Sénégal a d’importants projets dans le domaine des transports routiers et ferroviaires pour offrir les externalités positives indispensables à la croissance de l’économie sénégalaise.

Pour terminer, selon le communiqué, le ministre indonésien a invité son homologue Mansour Elimane Kane à venir visiter son pays, en compagnie d’hommes d’affaires sénégalais pour voir les opportunités de coopération dans le domaine des infrastructures et des transports.



