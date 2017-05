Plan d'attaque contre Macky, Me Wade prépare ses troupes à Versailles Après avoir reçu des ténors de l'opposition comme Malick Gakou, Oumar Sarr et Mamadou Diop Decroix, Me Abdoulaye Wade qui semble peaufiner son plan d'attaque politique depuis Versailles, a reçu le maire de la Médina, Bamba Fall au moment où son collègue de Mermoz, Barthélémy Dias, révèle qu'il est en contact permanent avec Karim Wade pour combattre Macky Sall.

Au rythme où Me Abdoulaye Wade reçoit des opposants au régime de Macky Sall, il est en train de transformer sa résidence de Versailles en quartier général des adversaires de son successeur à la présidence de la République.



En fait Me Wade qui ne s'est pas arrêté depuis sa chute, de mettre des bâtons dans les roues de Macky Sall, s'est toujours opposé à sa façon de gérer la pays. En réussissant à réunir l'opposition autour de sa personne pour une liste unique aux prochaines élections législatives, l'ancien Président de la République ne se limite pas à regrouper les libéraux contre Macky Sall.



Outre des ténors de l'opposition significative qui ont rallié sa cause, Me Wade a tiré dans son escarcelle, des responsables socialistes comme Bamba Fall. Le maire de la Médina qui bénéficie d'une liberté provisoire après des semaines de privation de liberté, suite aux échauffourées de la maison du Parti socialiste, a été reçu à Versailles par le Pape du SOPI.



Avec ce défilé d'opposants à Macky Sall, il apparaît que le père de Karim Wade est en train de transformer sa résidence en quartier général du camp anti-Macky Sall. En direction des Législatives où la coalition Manko Taxawu Senegaal travaille à une cohabitation avec Benno dans l'Hémicycle, la stratégie de Me Abdoulaye Wade ne diffère pas de celle d'un général qui prépare ses troupes pour un plan d'attaque contre l'adversaire.



Pour rappel, après son élargissement de Rebeuss, le maire de la Médina, Bamba Fall, fidèle parmi les fidèles du maire de Dakar, avait déclaré que sa préoccupation reste la libération de Khalifa Sall, tout laisse croire à présent qu'il peaufine avec Me Abdoulaye Wade, un plan d'attaque contre Macky Sall. Pendant ce temps, Barthélémy Dias, qui fut un de ses plus irréductibles détracteurs au point de lui faire porter le chapeau des faits qui ont conduit à la mort de Ndiaga Diouf, révèle qu'il est en contact permanent avec Karim Wade.



En mi-mars dernier alors que la nouvelle coalition de l'opposition n'était pas encore mise en place, Me Abdoulaye Wade, spécialisé en manoeuvres politiques, avait reçu en audience Oumar Sarr, Malick Gakou et Mamadou Diop Decroix, tous de farouches opposants du Président Sall.



