Plus d'un milliard de francs CFA collectés pour bâtir le mémorial de Sankara Rédigé par la redaction le 13 Octobre 2017 à 23:02

Voilà déjà une semaine que la collecte des fonds a été lancée par le Comité international du mémorial Thomas Sankara. Comme l’indiquent nos confrères d’Apanews, l’objectif de cette collecte des fonds vise à bâtir un mémorial Thomas Sankara, dont le coût est estimé à 5 milliards de Francs CFA.

Au jour d’aujourd’hui, la somme déjà récoltée est exactement d’1 milliard 23 millions 195 mille 527 francs CFA.

D’après Touwendinda Zongo le Secrétaire général adjoint du comité, ce montant représente exclusivement les souscriptions effectuées le jour du lancement de la campagne, le 2 octobre 2017. Cette somme représente les contributions provenant des officiels, des opérateurs économiques, des citoyens, des chefs de représentations diplomatiques, des leaders de la société civile, de la diaspora burkinabè, de quelques délégués de pays voisins et amis du Burkina Faso.

Le secrétaire du comité général adjoint a par ailleurs, précisé qu’«il est fort intéressant de mentionner aussi que les fonds collectés par les outils de souscription tels que ceux des boites-tirelires, des numéros Orangemoney, Mobicash et du compte Ecobank ne sont pas pris en compte dans le présent point».

Une conférence de presse a été organisée par le comité international du mémorial non seulement pour rendre compte des entrées qui ont été enregistrées, mais aussi pour lancer le concours architectural pour la construction du chef-d’œuvre.

Le comité a enfin invité les populations à une marche le 15 octobre 2017, date de la commémoration du 30e anniversaire de l’assassinat de Thomas Sankara, père de la Révolution burkinabè.

Mais plusieurs questions divisent les Africains sur le coût du mémorial à bâtir pour rendre hommage à Thomas Sankara. Doit-on dépenser des milliards pour bâtir un mémorial de Thomas Sankara dans un pays pauvre comme celui du Burkina Faso? Ne devrait-on pas réduire le coût et affecter une bonne partie de l’argent dans les projets liés au développement du pays? Le coût de ce mémorial s’inscrit-il en droite ligne avec l’idéologie de Thomas Sankara de son vivant? Sankara aurait-il été d’accord que l’on dépense autant d’argent pour bâtir un mémorial s’il était toujours vivant?



