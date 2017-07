Plus de 2 millions de personnes pour accueillir Wade

Lundi 3 Juillet 2017

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) est à pied d’œuvre pour accueillir Abdoulaye Wade, attendu le 5 juillet. Libéraux et Karimistes espèrent une forte mobilisation pour dépasser les « deux millions » de personnes qui avait accueilli l’ancien président en 2014.



« Nous allons accueillir incessamment le candidat de la coalition gagnante Wattú Senegaal qui va arpenter les chemins de la capitale et qui va venir ouvrir notre campagne électorale pour consacrer la victoire au soir du 30 juillet. Il sera à Dakar à bonne date et à la bonne place », a indiqué Pape Saer Guèye, membre de l’Union des Karimistes de l’Angleterre.



Et de souligner que ce n’est pas le Pds qui va mobiliser mais le peuple sénégalais, qui regrette le départ de Wade. « Ce sera le peuple sénégalais assoiffé qui va mobiliser pour accueillir le sauveur. Wade vient pour libérer le Sénégal du joug colonial et de la recolonisation de la France », soutient-il.



Source : Walf Quotidien via Seneweb.com

