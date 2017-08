Plus de 300 morts en Sierra Leone après des pluies diluviennes : Macky Sall présente les condoléances du Peuple Sénégalais

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Août 2017 à 11:42

Monsieur le Président et Cher Frère,



C’est avec consternation que j’ai appris le décès de plusieurs de vos compatriotes dans une coulée de boue survenue ce 14 août à Freetown.



En cette douloureuse circonstance, le peuple sénégalais se joint en moi pour vous présenter ainsi qu’au peuple sierra-léonais frère, nos condoléances émues.



J’exprime ma profonde compassion aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Avec l’expression de ma solidarité et de sympathie, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président et cher frère, l’assurance de ma haute et fraternelle considération.





Macky SALL

Son Excellence

Monsieur Ernest Bai KOROMA

Président de la République de Sierra-Leone

FREETOWN

