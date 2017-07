« Plus de 5 millions de cartes d’identité biométriques CEDEAO sont produites » (Daf)

Plus de 5 millions de cartes d’identité biométriques CEDEAO ont été déjà produites dont l’essentiel est déjà à la disposition des autorités administratives. C’est du moins l’avis du Directeur général de l’Automatisation du fichier.



Selon Ibrahima Diallo qui co-animait un point ce vendredi, avec le Directeur général des élections, 4 millions, étaient le nombre qu’ils entendaient enrôler au départ.



Mais précise-t-il, « l’engouement des Sénégalais nous a amené à enrôler 6 200 000 Sénégalais. C’est donc ce travail d’appoint de 2 millions d’électeurs non attendus, qui nous a engagés dans un processus plus systématique dans la production. Heureusement à ce jour, nous avons pu produire plus de 5 millions de cartes ».



A en croire Ibrahima Diallo, quelques 500 mille cartes sont en cours de production.



« La totalité des cartes sera produites au plus tard une semaine avant les élections », a révélé le directeur général de la Daf d’ajouter : « dans la production nous privilégions les régions les plus éloignées pour nous offrir la possibilité si les cartes sont produites à la dernière minute d’avoir moins de distance pour les tenir à disposition. »



