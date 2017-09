Pndl, Adl, Cdc... Aliou Sall trône sur un matelas de 200 milliards F Cfa

Le maire de Guédiawaye, Aliou Sall est le nouveau Directeur général de la Caisse de Dépôts et de Consignations (Cdc). Il a été nommé hier à ce poste où il remplace Thierno Niane. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Macky Sall a offert à son frère un fromage juteux.



En attendant, de connaître le rapport annuel 2016 de la Caisse, l’on retient que pour 2015, elle a fait un total bilan de 109 ,7 milliards de F Cfa en 2014 contre 75,6 milliards en 2011. Les fonds propres de la Cdc ont connu une hausse passant de 1,28 milliards de F Cfa en fin 2012, à 3,08 milliards en fin 2014.



Si l’on ajoute les différentes casquettes, d’Aliou Sall au niveau de l’Agence de développement municipal et du Pndl, des structures administrées par le frère du Président et qui pèserait environ 100 milliards F Cfa, Aliou Sall se retrouve avec un magot de 200 milliards F Cfa sous les bras.



Aliou Sall a tenu à remercier son frère de président. " Je remercie vivement le Président de la République pour la confiance. Je ferais tout pour être à la hauteur de la tâche qui m'est confiée et je me donnerai corps et âme pour remplir à bien ma mission. Je suis honoré et très impatient de me mettre au travail parce que je ne suis mu que par le désir de servir mon pays.



C'est une nouvelle mission et je compte m'y atteler très rapidement pour l'accomplir afin de répondre aux attentes du Chef de l'Etat qui me l'a confiée. Je le remercie du fond du cœur pour cette marque de confiance." Choix logique ou népotisme ? Les Sénégalais jugeront.



Source: Le Témoin