Podor : Hamidou Boubou SOW cet immigré de Bocké Dialloubé toujours au chevet des populations du Fouta

S’il y’a bien un individu qui est au quotidien, au service des populations ce de sa contrée , ce n’est personne d’autre que Hamidou Boubou SOW .



Cet individu natif du village de Bocké Dialloubé dans l’arrondissement de Saldé , installé depuis vingt quatre ans en Zambie malgré l’éloignement entre ses deux pays , cet immigré apprécié de tous , ne ménage ni sa bourse , encore moins son énergie rien que pour prendre en charge les préoccupations de ses parents peulhs restés au terroir.



Imaginez qu’après avoir construits plusieurs mosquées , équipé de nombreux postes de santé , appuyer les paysans à valoriser leurs terres , et contribuer au rayonnement de pas mal de radios communautaires , ainsi qu’à la mise en place des points d’eau dans plusieurs villages du fouta , voilà que cet immigré qui a fait plusieurs pays de la sous région avant de se retrouver en Israël et en Suisse, vient de se lancer dans le domaine du sport plus particulièrement au niveau du football.



En effet dans le village de Karawoyndou , cette localité perdue en plein cœur de la zone sylvo pastorale qui manque presque de tout, est aujourd’hui entrain de sortir de son sous développement .



Dans ce village les jeunes qui vivent dans l’oisiveté , très inactifs puisqu’étant confrontés au quotidien au chômage , ont jugé nécessaire d’organiser un tournoi de football pour renflouer les caisses de leur association .ET pour trouver un parrain à cet événement, les populations ont porté leur choix sur cet immigré .



Mis au courant de ce choix porté en sa personne, Hamidou Boubou SOW n’a pas hésité à mettre la main à la poche pour permettre à ces jeunes de Karawoyndou , à l’instar de ceux là qui se trouvent dans les grandes villes, d’organiser leur tournoi de football afin de mieux participer au rayonnement de ce sport, souvent inconnu dans cette zone.



C’est ainsi qu’il a décidé de subventionner toutes les ASC de Karawoyndou en maillots, shorts, bas, ballons accompagné d’une importante somme d’argent pour l’organisation du tournoi. Et à l’arrivée, c’est ce week end que la finale qui a opposé l’équipe de Kadiel Baaby à celle de l’ASC Boffi s’est jouée .A L’arrivée L’ASC Kadiel Baaby sortira vainqueur de cette finale en gagnant par série de tirs aux buts 4 à 3 ceci après temps réglementaire zéro but partout.



Aliou DIA et Adama DIA responsables des jeunes réagissant aux nombreuses bonnes actions réalisées par Hamidou Boubou SOW, ont invité les fils de leur terroir à faire comme celui là, pour le développement du fouta qui disent t’il ne se fera que par ses propres fils.



Quant à Aliou DIA directeur de l’école de Karawoyndou, il n’a pas manqué de remercier Mr SOW, qui dit il tout

dernièrement à réalisé à Karawoyndou des adductions d’eau dans pas mal de quartiers situés au niveau de Léégaal Founaangué.

Abou KANE