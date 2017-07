Podor: Me Aissata Tall Sall accueillie en liesse : « le Fouta choisira la liste de l’avenir » La tête de liste nationale de « Osez l’avenir », Aissata Tall Sall, a été accueillie, hier, par une marée humaine dans la commune de Podor qu’elle a sillonnée.

Une foule bigarrée et surtout grouillante. Des hommes, des femmes et des enfantes en fête. Ils ont chanté, dansé et scandé le nom d’Aissata Tall Sall, tête de liste nationale de « Osez l’avenir » et de quelques-uns de ses partisans. Ils l’ont accueillie en grande pompe à l’entrée de Podor avant de sillonner avec elle les quartiers de la commune. La voiture à toit ouvert d’où flottait son sourire de triomphe a eu du mal à se frayer un passage face à une marée humaine qui n’arrêtait pas de grossir tout au long de sa majestueuse parade devenue une tribune aux harangues : « où sont ceux qui disaient que Podor leur appartenait ? Où sont-ils », nargue-t-elle devant une cohue en constant délire acquise à sa cause et reprenant à tue-tête « Osez, osez, osez, osez » si elle ne se laissait aller au « Mbarass » de la chanteuse Fatou Guewel Diouf ou aux mélodies bien connues de l’enfant du patelin, Baaba Maal.

Quelquefois, les cris d’enthousiasme sont étouffés par les klaxons des motos Jakarta ceignant de manière impressionnante la longue file de véhicules qui escortent Aissata Tall Sall, drapelet aux couleurs du Sénégal à la main. « Tu es notre lionne. Nous t’attendions. Tu as déjà gagné », hurle, presque en effusions, une femme quand le cortège s’est arrêté dans le quartier historique de Lao Demba. A Mbodiène, autre partie de la ville remplie de symboles, l’ardeur déferle davantage. L’édile de Podor se permet une petite cadence du haut de son véhicule avec la complicité des étoiles scintillantes. La communion est parfaite. Et l’avocate ne se prive pas de dire ceci : « Au soir du 30 juillet, vous choisirez la liste de l’avenir pour que nous le construisions ensemble ». Adresse, comme durant tout le trajet, suivie par des vivats.

Alassane Aliou MBAYE



