Podor: de graves erreurs décelées sur les cartes d'identité biométriques Des photos de femmes affichées sur des cartes d’électeur appartenant à des hommes inconnus du fichier. Des inscrits à Bambey dont les cartes se retrouvent à Podor, des omissions sur le fichier…autant de failles qui compromettent le vote de plusieurs citoyens. Des responsabilités qui, selon « Les Echos », doivent être situées et des sanctions prises à l’endroit des responsables qui ont commis de telles forfaitures portant lourdement préjudice à des citoyens qui n’accompliront pas leur devoir civique, si les choses devaient en rester en l'état.

Jeudi 22 Juin 2017

Toujours selon le journal, ce qui révulse le plus les électeurs omis qui ont été rencontrés, c’est quand on leur demande de se rendre à Podor commune avec leurs moyens propres pour faire des réclamations, alors que la responsabilité de ce dysfonctionnement, incombe entièrement à d’autres personnes.



Ndarinfo

