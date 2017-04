Poignardée 32 fois par son ex-petit ami, elle épouse l'homme qui lui a sauvé la vie

En janvier 2012, Melissa, 20 ans, avait été prise en charge par des pompiers et secouristes après avoir été poignardée 32 fois par son ancien petit ami. Laissée pour morte, Melissa n'avait que peu de chances de s'en sortir. Et pourtant, l'un des secouristes était persuadé que la jeune femme avait le courage nécessaire pour se battre et survivre. C'est ce qui s'est produit. Surprise : quelques années après cet épisode très douloureux, Melissa Dohme a épousé son sauveur, Cameron Hill qui l'avait demandée en mariage en 2015 au cours d'un match de base-ball. Il lui avait offert une balle où il était inscrit : "Will you marry me ? ("Veux-tu m'épouser ?" en français).



Le couple file le parfait amour depuis 4 ans. Cameron Hill a été d'un précieux soutien pour elle en l'accompagnant dans sa reconstruction. A noter également qu'il était à ses côtés au tribunal quand son ex-compagnon a été condamné à de la prison à vie pour tentative de meurtre. A la suite du drame, Melissa, défigurée, avait subi plusieurs opérations de reconstruction. Aujourd'hui avocate, elle a décidé de pardonner à son bourreau. Une façon pour elle de tourner la page.