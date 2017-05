Point E: Les villas de deux célébrités cambriolées

Dans la nuit du 23 au 24 avril dernier, vers 4 heures du matin, deux vigiles officiant au domicile de la femme d'affaires Oumou Salamata Tall ont conduit au commissariat du Point E, Ibrahima Dia, un cambrioleur multirécidiviste. Ce repris de justice avait été arrêté alors qu'il tentait de cambrioler nuitamment le domicile de la dame Tall.



Devant les enquêteurs, le prévenu a tenté de nier les faits qui sont reprochés. Dans la foulée, les hommes du Commissaire Bodian ont visionné les extraits des caméras de surveillance, le montrant dans une autre villa au Point E: celle de Serigne Aramine Mbacké, de l'entreprise Dangote. Lors de cet autre cambriolage, il est parvenu à dérober un ordinateur Mackbook Pro de 27 puces d'une valeur de 1 200 000 FCfa.



Sans ambages il a reconnu les faits et indiqué avoir vendu l'ordinateur à Etienne Sarr au Marché Colobane au prix de 160 000 Cfa. Interpellé, Etienne a confirmé avoir acquis cet ordinateur qu'il a vendu à son tour à 300 000 à son collègue Ibrahima Guèye. A son tour, Guèye est passé aux aveux et a restitué l'ordinateur. Tous les trois ont été déférés le 28 avril dernier au parquet de Dakar. Mais auparavant, la police a effectué une perquisition au domicile de Ibrahima Dia où il a découvert un pistolet, deux sacs à dos et trois mini sacs vides d'ordinateurs appartenant au fils de la dame Oumou Salimata Tall dont le domicile a été plusieurs fois visité.



(Source: L'Obs)