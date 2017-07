Point E: Papa Maël Diop gagne son bureau et son centre

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 23:04

Le Directeur général des ADS qui était le coordonnateur du Comité électoral de BBY dans la commune de Fann-Point E-Amitié a voté au centre Point E 2. Non seulement Papa Maël Diop a gagné son bureau et son centre mais son équipe a fait face à Mankoo Taxawu Sénégal et à la Coalition gagnante wattu Sénégal de Wade qui a perdu dans son bureau de vote et son centre à l’école franco-arabe du Point E.



Résultats au centre Point E 2 :

Bureau n°1 Benno 56 Taxawu 57

Bureau n°2 Benno 63 Taxawu 56

Bureau n°3 Benno 51 Taxawu 41

Bureau n°4 Benno 55 Taxawu 50

Total: Benno 225 Taxawu 204







image.png (9.79 Ko)

image.png (9.79 Ko)



