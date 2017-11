Pôle des non-alignés : On réclame un statut de Chef à l'image des pôles Exécutif et Opposition Chez les non-alignés, on s’arrache déjà le titre de chef du pôle. Dans un contexte politique particulier marqué par l'appel au Dialogue lancé par l'Exécutif, le Parti pour l’Emergence et le Développement (PED / Natangué) attire l'attention de l'opinion nationale et internationale, sur la répartition des entités.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2017 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

«A notre grande surprise, nous avons constaté ensemble que seuls deux statuts ont été pris en compte à savoir le pouvoir qui regroupe l'Exécutif et l'Opposition par le statut du Chef de l'opposition. Une démarche qui semble nous mettre à l'écart, nous les non- alignés. Et cette attitude risque de violer les principes du jeu démocratique. Car la couche politique n'est pas composée que par ces derniers. Et il n’est nulle part écrit que seuls l'opposition et le pouvoir sont exclusivement les composants de la classe politique », dénonce Mohammed Massamba Sèye.



Devant un tel fait et pour éviter la stratégie d'élimination des non-alignés, le Parti pour l’Emergence et le Développement (PED / Natangué), après la réunion de son Bureau Politique tenue ce dimanche 26 novembre 2017, a décidé d’introduire son Président du Parti, Monsieur Mohamet Massamba Sèye comme celui devant incarner le statut de Chef des non - alignés.

« Notre Président Mohamet Massamba Seye fait partie des 15 plénipotentiaires des non-alignés devant discuter de la revue du code électoral avec les autres pôles de l'opposition, de la société civile, de la CENA et de la mouvance présidentielle. C'est pourquoi nous demandons l'institutionnalisation du statut de Chef des non-alignés comme fut le cas du statut du Chef de l'opposition. Raison de plus que le pôle des non-alignés est reconnu par l'Etat », ont dit les membres de ce parti.









Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook