Pôle urbain de Diamniadio : Cheikh Kanté compare Macky Sall à Napoléon III

Nommé ministre auprès du chef de l’Etat en charge du PSE, Cheikh Kanté a effectué hier, sa première sortie dans l’un des domaines relevant de sa compétence. L’ancien Dg du Port de Dakar à la tête d’une forte délégation et une équipe de journalistes, s’est rendu au Pôle urbain de Diamniadio, l’un des «beaux projets» du Président Macky Sall.



A l’occasion, celui que la presse surnomme le Gab (du fait de ses largesses sans discontinuité), n’a pas manqué de qualificatifs pour exprimer le « génie » de son maître. « Macky Sall me rappelle Napoléon 3 qui avait choisi le préfet Haussmann pour reconstruire la ville de Paris. Ce pôle urbain (de Diamniadio) démontre d’ailleurs l’intelligence du président Sall, sa capacité d’anticipation et d’innovation. A travers Diamniado, Dakar va être d’ici quelques années, l’épicentre du modèle d’urbanisme mondiale », a fait savoir Dr. Kanté.



A la question de savoir pourquoi ? Il explique : "Parce que simplement, selon les statistique de l’OCDE et du Nepad, les villes africaines s’urbanisent deux fois plus rapidement que les villes d’Europe (….). Ce modèle de Diamniadio qui s’inscrit dans la logique de Smart City, c’est à dire ville intelligente, c’est un modèle qui va permettre de passer de la ville traditionnelle à la ville moderne, en permettant de satisfaire en même temps le bien-être des populations."