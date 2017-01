Pôle urbain de Diamniadio, Cicad, Unidak:"Le flou"

D'un coût de 100 milliards F Cfa, le pôle urbain de Diamniadio fait partie des projets-phare du plan Sénégal émergent. Lancés depuis mai 2014, il s'agit de complexes résidentiels, de parcs industriels, d'un complexe sportif multifonctionnel, d'une université, d'un hôtel 5 étoiles..., sur une superficie de 53 hectares. Le gouvernement veut faire de ce pôle urbain l'une des villes modernes les plus attractives d'Afrique. Pour désengorger Dakar, le Président Macky Sall a décidé de faire de Diamniadio une cité administrative, en y transférant certains départements ministériels. Le Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), qui est l'une des infrastructures-phare du pôle de Diamniadio, avait soulevé une certaine controverse concernant le coût des travaux. Pendant que le secrétaire d'Etat à la Communication annonçait une somme de 51 milliards F Cfa, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba, parlait pour sa part de 59,6 milliards.



Le Forum civil avait également indexé "des irrégularités et une nébuleuse", notamment sur l’absence d'appel d'offres constatée dans l'attribution du projet architectural, le flou sur le coût exact et le montage financier dudit centre. Selon le Forum civil, le projet architectural a été attribué "sans appel à concurrence, avec la bénédiction du président de la République, pour un montant initial de 269 millions".



Birahim Seck et ses camarades ont dénoncé l'attribution sur "accords", du projet de construction du Cicad à la société turque Summa qui "n'aurait pas dû être", car il aurait fallu d'abord "exiger un appel d'offres, pour une durée de remboursement correcte et un délai de grâce compatible avec notre économie".



La construction de la deuxième université de Dakar (Unidak) serait aussi entourée de flou, toujours selon le Forum civil. D'après Birahim Seck, la construction de l'Unidak 2, qui a été annoncée au départ comme devant passer par un appel d'offres ouvert, a été finalement réalisée par appel d'offres restreint.



