Pôle urbain de Diamniadio: Des logements livrables déjà disponibles

La Banque de l’habitat du Sénégal (BHS) a déroulé, hier, la première édition de la rencontre professionnelle de la BHS. Pour cette année, la rencontre a été axée sur le bilan d’étape du pôle urbain de Diamniadio lancé le 25 mai 2014, sur une superficie globale de 1 644 hectares repartis en arrondissements.



D’après Bocar Sy, Directeur général de BHS, c’est une préoccupation importante d’éclairer tout un chacun sur la nature des sols de Diamniadio. Puisque, dit-il, « des non-initiés en parlent et nous avons jugé utile qu’un initié s’y prononce pour que chacun puisse voir plus clair. Nous avons également jugé important de vous présenter le dispositif d’accompagnement que la BHS a essayé de mettre en place », expliqué Bocar Sy.



« Nous n’avons pas souhaité que Diamniadio nous éloigne de nos activités classiques, mais nous n’avons pas également souhaité qu’il souffre de non exploitation quotidienne. Donc, c’était important d’avoir une équipe qui aille s’en occuper », a-t-il ajouté.



Seydou Sy Sall, Délégué général du pôle urbain de Diamniadio, a informé qu’en ce moment, des logements livrables sont déjà disponibles à Diamniadio.



