Pole urbain de Diamniadio : Macky Sall lance les travaux de la cité ministérielle Accompagné de son premier ministre et nouveau président du Haut conseil des collectivités territoriales, le président Macky Sall lance les travaux de la nouvelle cité ministérielle de Dakar-Diamniadio. Une révolution technologique, selon les concepteurs du projet, qui s’engagent à respecter les délais.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Décembre 2016 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Comme il l’avait annoncé il y a quelques mois de cela, le chef de l’Etat a procédé hier au lancement des travaux de la nouvelle cité ministérielle Dakar-Diamniadio. Une manière de désengorger davantage le capital, ou presque toutes les activités gouvernementales sont concentrées.



Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan Sénégal émergent (Pse), le chef de l’Etat poursuit ainsi sa série de lancement de travaux. La nouvelle cité ministérielle est un projet dont le coût global est de 56 milliards FCFA, octroyés par le partenaire financier stratégique, le groupe Coris bank International.



Sur une surface de 3,5 ha, la cité comportera 4 immeubles à usages de bureaux, un centre multifonctionnel, un réseau de voirie, un parking et une centrale de production d’énergie solaire. De l’avis du constructeur, qui annonce que d’autres entreprises sénégalaises participeront à ce projet, l’accent sera mis sur le développement d’un modèle économique social et environnemental inclusif. La création d’emplois non plus ne sera pas en reste, avec 600 emplois attendus. Par ailleurs, le constructeur promet de réaliser cette infrastructure dans les délais requis.



A quelques encablures du site de lancement des travaux de la nouvelle cité ministérielle, les populations de Dény Malick Guéye ont voulu manifester leur colère devant le chef de l’Etat. Mais elles ont été repoussées par les forces de l’ordre. A l’origine de leur courroux, leurs terres englouties par le pôle urbain de Diamniadio. Elles se considèrent comme des victimes des nombreux projets en cours au niveau du pôle de développement urbain.



En plus du point de presse qu’elles ont improvisé, les populations de Dény Malick Guéye promettent de se faire davantage entendre pour être indemnisées à la hauteur du préjudice subi avec le nouveau pôle de développement urbain de Diamniadio.



Thierno Malick Ndiaye avec Obs



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook