Polémique : Penelope Disick, 4 ans, s'affiche (déjà) avec un anneau à la lèvre !

Les internautes sont choqués. On le sait, les enfants du clan Jenner-Kardashian, it-girls et it-boys depuis le plus jeune âge, sont toujours à la pointe des tendances. Cette fois-ci c'est Penelope Disick, âgée de 4 ans qui attire tous les regards. Il y a quelques heures, Kourtney Kardashian a posté un cliché d'elle en compagnie de sa fille. On voit la petite fille en train de se reposer. Un petit détail attire cependant l'œil des internautes : Penelope porte un faux piercing à la lèvre comme l'explique d'ailleurs sa mère en commentaire du cliché. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'affichent scandalisés par ce look loin d'être celui d'une enfant de cet âge.



Penelope Disick, dans les pas de Kim Kardashian ? Il y a quelques mois, la sœur de Kourtney Kardashian s'affichait avec le même accessoire sur la lèvre. Si certains pensaient que la bimbo américain avait opté pour un vrai piercing, c'est pour un modèle factice qu'elle a craqué afin de clipser l'accessoire sur sa lèvre inférieure. C'est devant les photographes qu'elle s'affichait avec son nouveau look afin de relancer la mode. Une tendance qui n'a pas manqué de séduire la petite Penelope malgré son très jeune âge...



source: CloserMag