Polémique remaniement ministériel : Biram Faye invite l’APR et la coalition BBY à faire montre de loyauté et à faire bloc derrière le Président Macky Sall Biram Faye, le Directeur Général de l'Agence pour l'Economie et la Maitrise de l'Energie (AEME), a tenu à apporter quelques précisions, notamment par rapport au dernier remaniement ministériel en date, sous la houlette du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2017 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

"Je voudrais apporter ces quelques précisions : D’abord, je ne suis pas dans une logique de croiser le fer avec le Chef de l’Etat. Je ne suis pas non plus en rébellion contre lui. Le Président de la République, a le pouvoir discrétionnaire de nommer aux emplois civils et militaires.



Ensuite, conformément à mon post sur Twitter de vendredi, je réitère mon soutien total au Premier Ministre Mohammed Dionne et à l’ensemble des membres du Gouvernement.

Enfin, j’invite tous les responsables de l’APR et de la coalition BBY, à faire montre de loyauté et à faire bloc derrière le Président Macky Sall pour la réussite du PSE ", a-t-il déclaré.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook