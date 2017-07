Polémique sur la rentabilité du Ter, le ministre Mansour Elimane Kane tire sur Louise Cord, directrice des Opérations de la Banque mondiale Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Elimane Kane, demande la tête de la directrice des Opérations de la Banque mondiale, Louise Cord. Il a profité de la cérémonie de signature de convention de financement du Train express régional (Ter) entre le Sénégal et la Banque africaine de développement (Bad), pour s’attaquer vertement à l’auteur des propos sur la non-rentabilité de cet ouvrage majeur du Plan Sénégal émergent (Pse).



Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juillet 2017 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Les autorités sont loin d’avoir digéré la sortie de la directrice des Opérations de la Banque mondiale, Mme Louise Cord, sur la non-rentabilité du projet de Train express régionale (Ter). Profitant hier, d’une cérémonie de signature de convention de financement entre le Sénégal et la Banque africaine de développement (Bad) relative à ce même projet, le ministre de Infrastructures, Mansour Elimane Kane est monté d’un cran dans les protestations.



Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement s’est attaqué à la directrice des Opérations. « Ce que je sais, c’est que je n’attribue pas ces propos sur la non-rentabilité à la banque mondiale en tant qu’institution, mais s’il s’avère qu’il y a eu des employés qui l’ont effectivement dit, la Banque mondiale doit prendre ses responsabilités par rapport à cette question », a demandé M. Kane devant l’argentier de l’Etat, Amadou Ba.



Une employée qui « a violé son devoir de réserve », poursuit Mansour Elimane Kane, qui s’est ainsi vertement attaqué à l’auteur des propos rapportés par le Quotidien. « Des institutions comme la Bad, Agence française de développement (Afd) ou la Banque islamique de développement (Bid) ne peuvent pas approuver un projet et qu’on dise qu’il n’est pas rentable. Pour parler d’une rentabilité, il y a des déterminants.



Les gens qui ont étudié le projet ont ces déterminants et c’est l’élément de trafic : trafic voyageur et trafic tarifaire. Ce sont les éléments de calcul. C’est la contribution des autres bailleurs autant en termes de durée que de taux. Si une personne n’a pas ces éléments, tout ce qu’elle dit de la rentabilité, c’est de la voyance comme faisaient nos grands-pères », souligne M. Kane.



Le ministre des Infrastructures se veut clair : « la Banque mondiale n’a pas été sollicitée précisément, dans ce dossier », dit-il avant de marteler avec force que le Train express régional (Ter) est « un projet rentable ».



De plus, le ministre des Infrastructures s’arc-boute sur le projet du train à grand écartement entre Dakar et Bamako. Ce projet que la directrice des Opérations de Banques mondiale a également jugé trop onéreux, est défendu par le ministre.



Selon Mansour Elimane Kane « le Sénégal a refusé une réhabilitation partielle de la ligne ». A la place, le pays a opté pour une ligne compatible avec le Ter d’une part, qui, de ce fait, pourrait un jour arriver jusqu’à Saint-Louis, et le projet de Bus rapide transfert (Brt) avec « une intégration tarifaire ».



Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook