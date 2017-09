Police nationale : Quatre hauts cadres promus au grade de «Général »

Quatre commissaires de Police seront élevés dans les prochains jours au grade de contrôleur général (équivalent Général dans l’Armé). Il s’agit de Matar Diop, coordonnateur interministériel de lutte contre la drogue, Médoune Diouf, agent de renseignement intérieur, Seydou Bocar Yagne de la Direction de la police judiciaire et Hamady Lam du Groupement mobile d’intervention.



Ils ont été choisis et proposés au chef de l’Etat, Macky Sall par l’ex-ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Selon les sources proches du ministère de l’Intérieur, le décret de nomination des nouveaux Contrôleurs de la Police a été signé et sera publié prochainement.



Ce qui porterait à huit le nombre de Contrôleurs généraux. Ces nouveaux haut gradés de la police bénéficieront d’un traitement de faveur et percevront la totalité de leur salaire, en cas de retraite.



L'Observateur