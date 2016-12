Politique : Karim Wade à Dakar le 15 janvier prochain avec un programme chargé

Le candidat du Pds, Karim Wade est attendu, dimanche 15 janvier à Dakar. D’après Exclusif qui livre l’information, la décision du retour de Wade fils a été prise ce dimanche 25 décembre lors d’un conclave de 48 heures avec l’ancien Président Abdoulaye Wade, qui est à Dubaï depuis plus de 5 jours.





Selon le site, le Pape du Sopi et son fils, ont peaufiné des séries de tournées dans 5 régions du Sénégal, (Diourbel, Dakar, Fatick, Kaolack et Thies.)

Toutes les familles religieuses seront visitées pendant cette tournée politique de Karim Wade. Et la date du dimanche 15 janvier 2017 a été retenue pour le retour de Karim Wade à la tête de liste du PDS aux prochaines législatives.



Il faut noter que cette rencontre marque une étape importante dans la remobilisation des instances du PDS. Et c’est une première rencontre entre Me Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade depuis sa libération le 24 juin 2016.



Mais avant l’arrivée de Karim Wade son père est attendu avant le 15 janvier, une façon de préparer le terrain au prince….