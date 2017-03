Politique: L’ancien ministre sous Wade Fatou Binetou Taya Ndiaye rallie le Grand Parti de Malick Gakou

Malick Gakou garde le sourire. L’ancien ministre de la Solidarité nationale sous Wade, Fatou Binetou Taya Ndiaye vient d’officialiser ce mercredi 01 mars son militantisme dans le Grand Parti. Emu de bonheur, Malick Gakou a laissé entendre :



« C’est avec un honneur et une fierté inégalée que je reçois Mme le Ministre Fatou Binetou Taya Ndiaye comme membre du Grand Parti. Je sais que les valeurs profondes que nous partageons pour le Sénégal vont consolider et articuler les perspectives de développement de notre pays.*

Je salue son engagement pour la solidarité nationale et les vertus cardinales de la femme panafricaine qu’elle incarne au plus haut point. Bienvenue, ma sœur ».



En effet, Fatou Binetou Taya Ndiaye est une juriste de banque, spécialisée en affaires, qui a d'abord fait carrière en France. Jusqu'à sa nomination, Fatou Binetou Taya Ndiaye, était directeur général de la société de négoce international ‘'MJ Groupe''.



Titulaire d'une maîtrise d'études juridiques et économiques (droit bancaire et affaires internationales) à la faculté de droit et sciences politique de Paris XIII, elle a aussi des connaissances en droit des sociétés. Elle est aussi spécialiste du droit international du développement, du droit fiscal et gestion financière entre autres.



Mme Ndiaye a servi à la Banque française d'investissement (Bfi) à Paris comme chef de service du département titre et responsable des services émetteurs et centralisateurs des sociétés côtés en bourse



Responsable de la bourse étrangère à ‘'Lloyds Banque SA'' à Paris, elle pilotait le projet de création, d'installation et de test d'un logiciel de gestion interne. Administrateur de profession, elle a dirigé la direction commerciale d'une usine de production de boisson gazeuse à Dakar



Polyglotte, en plus du Français, elle s'exprime en Anglais et en Espagnol, Fatou Binetou Taya Ndiaye est aussi membre de l'Association nationale des femmes juristes de banque en France.



Landing DIEDHIOU, Leral.net