Politique de promotion des PME /PMI : Le Premier Ministre va ouvrir des concertations élargies avec le secteur privé, le monde universitaire et les collectivités territoriales

Jeudi 6 Avril 2017

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 05 avril, le président Macky Sall a demandé au Premier Ministre d’ouvrir, dans les meilleurs délais, des concertations élargies avec le secteur privé, le monde universitaire et les collectivités territoriales, afin d’intensifier l’exécution consensuelle d’une politique de promotion des PME /PMI qui capitalise, dans l’équité, le potentiel économique de nos territoires, avec l’accroissement attendue de la création locale d’emplois.



En effet, cette décision fait suite aux résultats du recensement général des entreprises (RGE), réalisé pour la première fois au Sénégal. A ce titre, le président Macky Sall a félicité le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et tous les acteurs impliqués dans le pilotage de cette opération essentielle pour la modernisation de l’économie nationale et l’actualisation du système d’établissement des comptes nationaux.



