Politique industrielle : Le président Macky Sall octroie 20 Ha aux entreprises pour l’implantation d’un domaine industriel à Diamniadio

Le chef de l’Etat qui recevait ce vendredi 24 février l’Union des entreprises de la SODIDA et le rassemblement des entreprises industrielles et artisanale de la zone SONEPI a décidé d’octroyer 20 Ha aux entreprises pour l’implantation d’un domaine industriel à Diamniadio. Ainsi le président Macky Sall s’est engagé à soutenir les entreprises implantées à la SODIDA et à la SONEPI à travers notamment la modernisation des sites, l’octroi de titres fonciers gratuitement aux chefs d’entreprise et l’accompagnent technique et financier.