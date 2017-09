Politique: l’opposition togolaise de nouveau dans les rues

Plusieurs milliers de Togolais se sont réunis ce mercredi dans les rues de Lomé, la capitale pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé. Héritier d’un pouvoir qui est entre les mains de sa famille depuis 50 ans, Faure n’est pas prêt à quitter le pouvoir. Sur des pancartes, on pouvait lire : « Faure must go ! » ou encore « Libérez mon pays, 50 ans, ça suffit ». Les manifestants avaient trois points de rendez-vous à travers la capitale.



Une marche encadrée

Selon des journalistes sur place, les gendarmes et des militaires, sur des pick-ups équipés de mitrailleuses lourdes, encadraient cette marche. Plusieurs manifestants du Parti National Panafricain (PNP) scandaient « On n’est pas des jihadistes, on n’est pas des rebelles. On veut juste la démocratie, on est fatigués ». Avec le nouveau parti de l’opposition, une forte base base populaire, à majorité musulmane, historiquement attachée au pouvoir en place s’est retournée contre le président Faure.



L’opposition, est sur un nouveau champ de bataille après sa victoire historique lors de marches des 6 et 7 septembre. Ces marches avaient rassemblé plus de 100 000 personnes à travers le pays. Ainsi, un mot d’ordre a été donné pour deux nouveaux jours de manifestations mercredi et jeudi.



Une loi non rétroactive

L’administration Faure Gnassingbé avait tenté de calmer le jeu en proposant une révision de la Constitution, et notamment de limiter à deux le nombre de mandats présidentiels. Cependant, les députés de l’opposition ont boycotté le vote pour l’adoption de ce texte à l’Assemblée nationale le mardi dernier. En effet, la raison évoquée est la non rétroactivité de la mesure qui permettrait ainsi au président Faure Gnassingbé, à la tête du pays depuis 2005, de pouvoir se représenter en 2020 et en 2025. Puisque le projet de révision n’a pas obtenu le nombre de voix nécessaires au parlement, il sera proposé au peuple togolais par referendum « dans les prochains mois », selon un membre du gouvernement.