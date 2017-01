Pollution au Port autonome de Dakar : 300 entreprises "voyous" indexées Les défaillances notées dans les réglementations nationales et internationales fixant les conditions de rejet des eaux usées, de déversement des hydrocarbures accidentel et /ou intentionnel dans le milieu naturel favorisant une pollution avancée au port autonome de Dakar. Ainsi, elles ont 300 entreprises qui participent à la production de déchets ainsi qu’à la pollution des plans d’eau du port. La révélation a été faite hier, par le ministre de la pèche et de l’économie maritime, Oumar Guèye.

Trois cents entreprises sont sources de nuisances environnementales au port autonome de Dakar (PAD) dont le niveau de pollution inquiète les autorités étatiques. En effet présidant hier, la rencontre sur la gestion de la pollution au PAD, le ministre de la pêche et de l’économie maritime Oumar Guèye, a révélé que ces entreprises participent activement à la pollution des plans d’eaux du port. Poursuivant le ministre a indiqué que les navires qui fréquentent les infrastructures portuaires ont, à la fois, producteur et transporteur de déchets.



Selon toujours le ministre, l’échouement, le déversement d’hydrocarbures et les incendies ont des conséquences graves sur la compétitivité du Port qui se veut un hub dans la sous-région.



« Les plans d’eaux du Port ne sauraient être des réceptacles de déchets. Aussi, impactent-ils négativement la compétitivité du Port par la dégradation de la voirie, la pollution de l’atmosphère avec des corollaires sur la santé publique, la sécurité et la sûreté urbaine. La fonction de poumon de notre économie justifie la présence de plus de 300 entreprises sources de nombreuses nuisances environnementales et qui, malheureusement, participent à une pollution », a révélé le ministre Oumar Guèye.



Le directeur général du Port autonome de Dakar, Dr Cheikh Kanté a lui souligné la nécessité de créer les conditions pour l’adoption d’une charte de gestion durable de la pollution au niveau du port, car, argue-t-il, le périmètre portuaire et de nos jours, un réceptacle de tous les types de déchets. Pis, il soutient que le port est exposé à une multitude de pollutions, aussi bien accidentelles que volontaires.



« Cette problématique de pollution est devenue un phénomène. Ses conséquences sont graves, alarmante et néfaste. Puisque elles impactent dangereusement sur notre santé, celle de toute la communauté portuaire », a-t-il indiqué.

A noter que sur le plan juridique des textes existent. Mais ces dispositions ne sont nullement appliquées.





