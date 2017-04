Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Polynésie: les vacances de rêve de Barack Obama Rédigé par la redaction le 14 Avril 2017 à 01:04 | Lu 78 fois Barack Obama profite de son statut d’ancien Président américain : il est actuellement en vacances avec son épouse Michelle et Bruce Springsteen en Polynésie française.

Un yacht immense et des amis célèbres pour des vacances de rêve. L’ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle poursuivent leur programme de détente après huit années passées à la Maison-Blanche, puisque le couple se trouve actuellement en Polynésie française.



Selon Tahiti Nui TV, ils séjournent à bord du Rising Sun, un gigantesque bateau propriété de Larry Ellison et de David Geffen, le patron des logiciels Oracle et l’un des fondateurs des studios Dreamworks. Depuis le yacht, les époux Obama profitent des eaux superbes des lieux pour se baigner et s’initier au paddle, sans cesse protégés par des gardes du corps.



Et d’après la chaîne locale, les Obama ne sont pas seuls : Tom Hanks, Bruce Springsteen et Oprah Winfrey sont tous du voyage. L’acteur, le chanteur et l’animatrice sont tous trois de fervents soutiens de l’ancien Président. Il les a tous trois décorés de la Médaille de la liberté.



Un repos studieux

Cela fait bientôt un mois que Barack Obama se trouve en Polynésie française. Son épouse Michelle l’y a rejoint plus tardivement. L’ancien président s’attelle, dans des décors paradisiaques, à l’écriture de ses mémoires. Le couple a signé un contrat estimé à 60 millions de dollars pour les livres qui raconteraient les dessous de leurs années à Washington.



Il passe une partie de ce séjour studieux à l’hôtel The Brando, tenu par les héritiers de l’acteur mythique Marlon Brando, qui y a vécu pendant plus de 20 ans. L’établissement, qui a été sacré au début de l’année, meilleur resort du monde par les lecteurs du «Conde Nast Traveller», est ultra luxueux et autonome en énergie.



source: parismatch.com



