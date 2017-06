Popenguine 2017: Des milliers de fidèles présents au sanctuaire pour la messe de Pentecôte

La messe du dimanche est célébrée au sanctuaire Marial de Popenguine dans le cadre de la 129e édition du pèlerinage.



En ce jour de Pentecôte, des milliers de fidèles venus de tous les coins du Sénégal, des voisins de la Mauritanie et de la Gambie ont pris d’assaut les lieux remplissant toutes les places.



Les images prises sur les lieux que nous allons vous proposer, parlent d’elles-mêmes. Le lieu saint est rempli de fidèles, 50 jours après Pâques.



La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre la venue du Saint-Esprit, cinquante jours après Pâques, sur les apôtres de Jésus-Christ et les personnes présentes avec eux; rapportée dans les Actes des Apôtres. Elle conclut officiellement le temps pascal et donne à l'Eglise les prémices de sa mission: annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à toutes les nations.



