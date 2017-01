Port de Bargny, encore Dp World Le Port minéralier de Bargny est un projet initié par l’Etat du Sénégal pour prendre en charge l’important trafic de produits miniers et pétroliers existants, mais aussi l’augmentation de l’exploitation des produits minéraliers, l’exploitation de futures mines du Sénégal Oriental et des phosphates de Matam.

Le projet, qui a pour but de contribuer à la réduction du trafic vers le port de Dakar et conséquemment, le désengorgement de la capitale, permettra aussi de réduire le temps de chargement et de déchargement des matières concernées. La conception, la réalisation et l’exploitation de ce Port, appelé Port du futur, ont été confiées à Dubaï Port World, dans le cadre du contrat de concession le liant à la société nationale du Port autonome de Dakar.



Ce nouveau Port multifonctionnel, qui sera adossé à la Zone économique spéciale intégrée, outre les standards d’exploitation élevés qui y seront appliqués, disposera d’équipements et d’infrastructures permettant de traiter les navires de dernière génération, avec des tirants supérieurs à 16 mètres. La première phase du projet est estimée à 511 millions de dollars, soit 312 ,215 milliards de francs Cfa et la deuxième à 225 millions de dollars, soit 137,472 milliards de francs Cfa.

