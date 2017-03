Porté disparu: Où et de qui se cache Bara Gaye ?

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mars 2017 à 19:29 | | 0 commentaire(s)|

Mais où est passé le responsable du Pds Bara Gaye ? Depuis l’affaire Mbayang Diop arrêtée en Arabie Saoudite, le Maire de Yeumbeul Sud, par ailleurs, membre du Comité directeur du Pds a complètement disparu des radars.



L’ancien président l’UJTL, qui s’était radicalisé dans un premier temps contre le régime du président Macky Sall juste après leur déroute à l’élection présidentielle de 2012, attitude l’ayant même conduit à son emprisonnement, s’est lamentablement perdu dans les ''falaises de Bandiagara''.



Est-ce que Bara Gaye ne vit pas dans ‘’une prison à ciel ouverte tout comme son inconditionnel Karim Wade à Doha ?’’ En tout cas, tout laisse à le croire.



Dans ce contexte où tous les responsables politiques de toutes obédiences confondues sont en période de pré-campagne pour les élections législatives de 2017 et surtout que son parti traverse une profonde léthargie, le maire de Yeumbeul Bara Gaye, porté disparu par la Rédaction de Leral.net ne sort toujours pas de ''l'ornière'' .



Espérons qu’à travers cet article, les radars de Leral.net le retrouveront saint et sauf.



Landing DIEDHIOU, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook