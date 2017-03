Porte-parole des Tidianes: Serigne Mbaye Sy Mansour, la nouvelle voix de Tivaouane Une nouvelle page s'ouvre à Tivaouane avec le porte-parole qui va changer de titulaire. Désormais, celui qui va porter la voix de la famille Seydi El Hadji Malick Sy et de la confrérie Tidiane sera Serigne Mbaye Sy Mansour qui a été intronisé par le nouveau Khalife Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine.

Fils aîné du défunt deuxième Khalife général des Tidianes, El Mansour Sy (1900-1957), Serigne Mbaye Sy Mansour est appelé à remplir les fonctions de son prédécesseur Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, devenu Khalife général à la suite de la disparition mercredi dernier de son frère aîné, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum.



Né en 1932, Serigne Mbaye Sy Mansour est connu pour son franc-parler. Il a appris et a évolué aux côtés de son défunt oncle et troisième Khalife de Maodo, El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh et de ses cousins, feu Serigne Mansour Sy Borom Daradji, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, Serigne Maodo Sy Dabakh et Serigne Mbaye Sy Abdou.



Serigne Mbaye Sy Mansour fait l’unanimité autour de sa personne et sur sa personnalité. L’opinion publique a de lui l’image d’un homme de vérité et de justice. Chez lui et avec lui, la liberté n’abdique point et la vérité n’est pas une guenille à vendre.



S’il était à rebaptiser, on l’appellerait indubitablement Abdoul Khaqq, le Serviteur de la Vérité, en raison de son incorruptibilité, de sa sincérité et de sa constance et si Serigne Maodo Sy Dabakh devait changer de nom, il serait simplement désigné par le nom d’Abdoul Salam, le Serviteur de la Paix tellement il ne s’identifie qu’à la Justice et à la Paix.

source: Asfiyahi.Org

